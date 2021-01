Pressestimme 'Rhein-Zeitung' zu Impfstrategie in Seniorenheimen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 30.01.2021, 05:35 | 55 | 0 | 0 30.01.2021, 05:35 | KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung' zu Impfstrategie in Seniorenheimen: "Den Pflegeeinrichtungen wäre mit einfacheren Regeln geholfen. Im Lockdown müsste für alle eine tägliche Testpflicht gelten, sowohl für Besucher als auch für die Mitarbeiter. Nur so nutzt man alle derzeit verfügbaren Möglichkeiten, einen größeren Ausbruch zu verhindern, während alle auf den vollständigen Schutz nach dem zweiten Impftermin warten."/yyzz/DP/he

