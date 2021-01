RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Impfstoff von Astrazeneca:

"Diese vermeintlich schlechte Nachricht hat auch etwas Gutes. Über 65-Jährige dürfen den Impfstoff von Astra-Zeneca nicht erhalten. Die Wirksamkeit des mittlerweile dritten zugelassenen Vakzins ist für diese Altersgruppen nicht ausreichend getestet. So lauten die Bedenken der Ständigen Impfkommission. Damit rückt zwar auch das Ziel, alsbald die Schutzlosesten vor dem Coronavirus zu schützen, weiter in die Ferne. Doch die Entscheidung zeigt: Auch in einer Pandemie gilt bei Impfungen Sicherheit vor Schnelligkeit. Der Druck von Politikern und Bürgern auf Zulassungsbehörden ist immens. Die Kontrollinstanzen aber beugen sich dem nicht und weichen Maßstäbe nicht auf. Sie bleiben in ihrer Entscheidung frei - auch, wenn sie damit schmerzhafte Tatsachen schaffen können. Das entkräftet Schwurbeleien von Coronaleugnern und Verschwörungstheoretikern, Impfstoffe seien Gift oder nur unzureichend geprüft. Es kann aber auch Vertrauen unter jenen schaffen, die sich vor möglichen Nebenwirkungen fürchten."/yyzz/DP/he