Aber viel spannender waren die Entwicklungen einzelner Werte. Riesige Aufschläge für Evotec und VARTA, weil ein amerikanischer Hedgefonds durch die geballte Macht von Kleinanlegern fast in die Pleite getrieben wurde und mit fast 3 Mrd USD gerettet werden musste. Was war passiert: Über ein Forum bei reddit hatten sich unzählige Kleinanleger “verabredet” GameStop Aktien zu kaufen. Eine Aktie, die mit mehr als 150 % Leerverkaufsquote – also es wurden mehr aktien verkauf, als überhaupt existieren – Shortsellers Liebling schien. Die massenhaften Käufe, befeuert durch einen Tweet Elon Musks, der eine Intimfeidnschaft zu den Hedgefonds empfindet, liessen den Aktienkurs der GameStop sich Vervielfachen. Ergebnis: Short Squeeze – Hedgefonds mussten ihre Leerverkaufspositionen schliessen – zu riesigen Verlusten. Besonders betroffen: Melvin Capital – die “Beinahe-Pleite”.

Und Melvin Capital hielt Anfang der Woche noch 6,21 % der Evotec Aktien short, Und 4,35 % der VARTA Aktien. Und die Spekulation trieb diese Aktien in ungeahnte, fast ungesunde Höhen. Die Erwartung auf einen möglichen Short Squeeze trieb die Anleger an.

Spannende Ereignisse, die an so noch nie erlebt hat – mit extremen Übertreibungen, die irgendwen am Ende Geld kosten werden,

aber trotzdem fangen wir "normal", wie immer, mit einem Blick auf das letzte Wochenende an: KW3: Rückblick auf News von Encavis, Evotec, Siemens Energy, DIC Asset, Shop Apotheke u.a. – und so geht es nächste Woche…. Wir hielten alles für möglich – Konsolidierung oder neue Rekorde – es kam die Konsolidierung.

