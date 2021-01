Gamestop und Bitcoin – bitte genau hinsehen

Liebe Leser, liebe Börsenneulinge – Börse ist manchmal einfach und kompliziert. Die Gamestop-Story wurde von uns in dieser Woche von Beginn an ausführlich besprochen. Einige Privatanleger haben ein Vermögen gemacht, viele gutes Geld verdient. Das ist absolut legitim, nun sollte man aber aufpassen. In jeder “Blase”, die von Privatanlegern herbeigeführt wurde, zahlten die Privatanleger am Ende auch die Zeche. So waren jene, die den Bitcoin im Jahr 2017 zwischen 10.000 und 20.000 kauften, für lange Zeit tief im Minus. Nach der Rally luden professionelle Akteure ihre Bestände ab, oder gingen Short mit dem neuen Bitcoin-Future. Ähnlich könnte es nun bei Gamestop und den anderen Titeln laufen. Denn die Hedgefonds spielen das “long”-Spiel zum Teil ebenfalls mit, werden aber auch wieder neue Short-Wetten auf Gamestop eröffnen. Es gibt nicht nur Melvin…

