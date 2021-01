Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold vom 18.02. überschrieben wir mit „Barrick Gold - Aktie erreicht „heiße Zone“.

Damals hieß es unter anderem „[…] Und in der Tat wurde es gleich zum Jahresbeginn spannend. Angetrieben von der damaligen Goldpreiserholung unternahm auch Barrick Gold den Versuch, wichtige Widerstände zurückzuerobern. Der entscheidende Schritt – der Ausbruch über die Zone 25,0 / 26,0 US-Dollar - gelang allerdings nicht. Damit setzte sich die zuletzt thematisierte Handelsspanne 22,5 US-Dollar bis 25,0 / 26,0 US-Dollar fort. Von der oberen Begrenzung der Handelsspanne verlagerte sich das Handelsgeschehen zuletzt zusehends in den Bereich der unteren Begrenzung. Der Bereich von 22,5 US-Dollar gerät zunehmend in den Fokus. Obacht ist allemal geboten. Aus charttechnischer Sicht ist es eminent wichtig, dass die Aktie diese Zone weiter erfolgreich verteidigen kann. Sollte es darunter gehen, würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 20,0 US-Dollar drohen.“

An dem damals skizzierten Bild hat sich auch in den letzten Handelstagen nicht sonderlich viel verändert. Auf der Oberseite blieben nachhaltige Vorstöße zur Entlastung weitgehend aus. Die so wichtige Rückeroberung der Widerstandszone 25,0 / 26,0 US-Dollar gelang bislang nicht. Stattdessen weicht die Unterstützung von 22,5 US-Dollar immer weiter auf.

Kommt es womöglich doch noch zu einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung 20,0 US-Dollar? Ausgeschlossen ist das bei der aktuell angespannten Situation sicherlich nicht. Der Kursverlauf der letzten Handelstage mahnt diesbezüglich zur Vorsicht. Nach dem veritablen Jahresauftakt ging nichts mehr.

An dieser Stelle sei zudem an den 18. Februar erinnert. Barrick Gold hat für diesen Tag die Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse angekündigt.