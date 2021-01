Sierra Metals ernennt neuen Chairman des Board of Directors

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ oder das „Unternehmen“) gibt erfreut bekannt, dass Jose Vizquerra Benavides zum Chairman des Board of Directors des Unternehmens {„Board“) ernannt worden ist. Vizquerra ist President, CEO und Director von O3 Mining Inc. und Director von Osisko Mining Inc. Außerdem war er von 2008 bis 2011 Head of Business Development der Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (NYSE: BVN), des größten börsennotierten Unternehmens für Edel- und Grundmetalle Perus. Vizquerra absolvierte das General Management-Programm der Wharton School of Business und besitzt einen Master-Abschluss (MSc) in Mineral-Exploration der Queens University und einen Bachelor-Abschluss (B.Sc) in Ingenieurwesen der UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Vizquerra tritt an die Stelle von Alberto Arias, der den Vorsitz des Board of Directors seit März 2013 führte. Das Board dankt Alberto Arias sehr herzlich für die zahlreichen Beiträge, die er im Lauf vieler Jahre zum Unternehmen geleistet hat. Arias behält seinen Sitz im Board of Directors.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen, dessen Produktion und Erschließung von Edel- und Basismetallen aus der Polymetallmine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive „Brownfield“-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „SMT“ und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol „SMTS“ gehandelt.

Weitere Informationen über Sierra Metals finden Sie unter www.sierrametals.com.

