Blue Cap übernimmt Mehrheit bei Hero GmbH

Blue Cap meldet den ersten Zukauf im neuen Jahr: Die m:access-notierte Beteiligungs-Gesellschaft aus München kauft 71 Prozent der Anteile an der Hero GmbH. Man beziffert den Kaufpreis mit einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. „Durch den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der Hero Gruppe kann innerhalb eines Jahres bereits gut die Hälfte der Nettoerlöse aus dem Verkauf der em-tec GmbH reinvestiert werden”, so Blue Cap. ...