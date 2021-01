Kali-Preisvereinbarung zwischen Indien und Belarus nicht marktüblich

Nutrien Ltd. (TSX und NYSE: NTR), der weltweit größte Komplett-Anbieter von pflanzlichen Rohstoffen und Dienstleistungen sowie der weltweit größte Kali-Erzeuger, gab heute seine uneingeschränkte Zustimmung zur Ansicht von Canpotex bekannt, der zufolge der bekanntgegebene neue zwischen Indian Potash Limited (IPL) und Belarusian Potash Company (BPC) vereinbarte Preis deutlich unter dem Marktpreisniveau für Kali auf wichtigen Offshore-Märkten liegt.

„Für uns stellt sich der Sachverhalt so dar, dass die Kali-Preisvereinbarung mit Indien auf höchster Regierungsebene unter begrenzter Beteiligung der Wirtschaft getroffen wurde“, so Ken Seitz, Executive Vice President und CEO, Nutrien Potash. „Dieser vertraglich vereinbarte Preis spiegelt in keiner Weise die marktübliche Preisgestaltung in den aktuell wichtigsten Offshore-Kalimärkten wider, die wie bei anderen Düngemitteln durch starke globale Fundamentaldaten bei pflanzlichen Rohstoffen gefördert wird. Nutrien unterstützt uneingeschränkt die Position von Canpotex, dieses Preisniveau für mögliche Verkäufe nach Indien im Jahr 2021 nicht zu übernehmen.”