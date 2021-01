Die Diskussion in der Wirtschaft um ein deutsches Lieferkettengesetz geht weiter. Vor allem Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Heil wollen Gutes tun. Eine moralische Besserwisserei, die sie ideologisch gut verkaufen können, deren Umsetzung per nationales Gesetz aber höchst problematisch und nicht praktikabel ist. Selbst kleine und mittelständische Unternehmen sollen sich einer umfassenden Haftungspflicht für Investitionen in

Der Beitrag Das Lieferkettengesetz als Pranger für deutsche Unternehmen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Volker Seitz.