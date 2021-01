BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen sehen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der Aufarbeitung der gescheiterten Pkw-Maut vor einem Glaubwürdigkeitstest. Hintergrund ist ein Beschluss des Bundesgerichtshofs, wonach Protokolldateien (Logfiles) von Abgeordneten-Accounts Scheuers vorgelegt werden können. "Das ist eine wichtige Entscheidung, mit der man die bisherigen Aussagen von Minister Scheuer überprüfen kann", sagte Fraktionsvize Oliver Krischer am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Frage sei, ob Scheuer wirklich so wenige Informationen zur Umsetzung der Pkw-Maut bekommen habe und ob alle relevanten Mails an den Untersuchungsausschuss herausgegeben worden seien. Die Logfiles seien der "Glaubwürdigkeitstest" für Scheuer, so Krischer. "Der Minister muss jetzt endlich alle Karten auf den Tisch legen und zusätzlich dem vom Untersuchungsausschuss eingesetzten Ermittlungsbeauftragten Einblick in seinen Abgeordneten-Account geben."