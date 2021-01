​​​​​​​Wenn es mit der Wirtschaft weltweit bergab geht, leiden Automobil- und Maschinenbau sowie Tourismus- und Logistikunternehmen besonders stark. Sorgen sich die Menschen um ihren Arbeitsplatz, denken sie eben nicht z

Erholt sich die Wirtschaft dann aber wieder, kann es für diese „Zykliker“, sprich konjunkturabhängige Unternehmen, an der Börse umso schneller wieder nach oben gehen - ein allgemeines Phänomen, von dem Anleger auch in diesem Jahr profitieren könnten. Vielleicht gibt es nochmals eine kleine Delle, wenn die aktuellen Lockdown-Maßnahmen kurzfristig ihren Tribut fordern und die europäische Wirtschaft nochmals in eine vorübergehende Rezessionsphase zwingen.

Die Impfstoff-Zulassungen sind jedoch ein „Game-Changer“ für die Märkte und die Wirtschaft: Obwohl es bis zu einer breiten Immunisierung noch Monate dauern wird, ist nun absehbar, dass sich die Welt 2021 der Normalität annähern und zu üblichen Konsum- und Investitionsgewohnheiten von Vor-Corona-Zeiten zurückkehren wird. China hat es vorgemacht. Das Land, in dem das Coronavirus zuerst ausbrach, hat die Pandemie am schnellsten wieder in den Griff bekommen, und auch Chinas Wirtschaft ist schon wieder auf Kurs. Das spiegelt sich auch an der Börse wider. Der breite chinesische Leitindex hat in diesem Jahr mehr als 20 Prozent zugelegt und ließ damit selbst den amerikanischen S&P 500 hinter sich.