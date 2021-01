Das Thema „Wasserstoff“ bestimmt in immer stärkerem Maße die Medien. Nicht nur aufgrund der großen Anzahl neuer Projekte, sondern auch aufgrund der spektakulären Entwicklung vieler Wasserstoff-Aktien. Doch wie viel Treib

In der Diskussion um die Reduzierung des CO 2 -Aussstoßes stand lange Zeit der Automobilsektor im Vordergrund, obwohl auch andere Industriezweige wie die Stahlindustrie einen hohen Verbrauch haben. Wer daher überwiegend deutsche Medien zur Verfolgung der Energiepolitik benutzt, dem entgeht, mit welcher Stärke andere Länder die Wasserstofftechnik vorantreiben. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass in Deutschland das Thema mit der 2020 verabschiedeten Nationalen Wasserstoffstrategie mit mehr Nachdruck angegangen wird. Es stimmt dennoch bedenklich, dass es hierzu erst der Wirtschaftskrise durch das Coronavirus bedurfte. Die Pläne der Bundesregierung sind jedoch im Vergleich mit anderen Ländern eher bescheiden. Das kürzlich von privater Hand angestoßene Projekt „HyDeal“ in Spanien plant beispielsweise bis 2030 den Aufbau von bis zu 67 Gigawatt (GW) Elektrolysekapazitäten, während in Deutschland in der Wasserstoffstrategie lediglich 5 GW angedacht sind.

Ausländische Bahnunternehmen setzen bereits auf Wasserstoff