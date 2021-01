GENF (dpa-AFX) - Deutschland braucht für den erfolgreichen Kampf gegen Corona nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen "Jürgen-Klopp-Effekt". Statt Streitereien unter Politikern brauche es Einheit, damit alle Menschen hinter den Corona-Maßnahmen stünden, sagte der Covid-19-Beauftragte der Weltgesundheitsorganisation (WHO), David Nabarro, mit Verweis auf den früheren Fußballtrainer von Borussia Dortmund , der heute in Liverpool arbeitet. "Klopp weiß, wie man Menschen berührt und Massen zusammenbringt", sagte Nabarro der Deutschen Presse-Agentur. "Er hätte sicher gute Ideen."

Ein Ende der Pandemie sei noch nicht abzusehen, warnte Nabarro im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Ich rechne damit, dass es noch lange dauert, Monate - wir sind dem Ende noch lange nicht nahe."