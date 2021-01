Mittlerweile hinlänglich bekannt: Keine operativen Entwikclungen gaben den Ausschlag, sondern Hoffnungen/Spekulationen auf einen Short Squeeze, ausgelöst durch einen amerikanischen Hedgefonds namens Melvin, der am Dienstag vor der Pleite gerettet werden musste, weil er sich mit Shortpositionen auf die Gamestop-Aktie “verspekuleirt” hatte. Über die Plattform reddit hatten sich Kleinanleger gefunden, die “es den Grossen zeigen wollten”. Wobei Melvin Capital auch zwei grosse Shortpositionen in deutschne Aktien hielt: über 6 % bei Evotec, über 4 % bei Varta.

Und diese Suche nach stark geshorteten Aktien, die reif für eine Kursralley sind, kam auch bei Varta (und Evotec) an: Logisch ein Fonds in finanziellen Schwierigkeiten ist anfällig für Druck und so passierte es auch. Melvin verabschiedete sich von seiner Shortposition an Varta – Anfang der Woche noch über 4 % – und musste dabei bluten. Halt Short Squeeze – eindecken um fast jeden Preis, um eine gegenläufige Position zu schliessen.

Störungen der freien Marktkräfte durch einseitige Kaufverbote für GameStop Aktien bleiben einzelne Ärgernisse. Wir fragten nach: INTERVIEW: Wallstreet:online’s Smartbroker positioniert sich klar: GameStop war und ist handelbar. Vorstand Thomas Soltau legt sich eindeutig fest.

Am Freitag waren es nur noch 0,49 % short Varta

bei Melvin. Also scheint der “Kaufdruck” erstmal erledigt zu sein. Wobei die Bundesanzeigermeldung für Donnerstag gleichzeitig die Meldepflicht über den “Verbleib” der da noch gehaltenen 0,49 % beendete. (Unter der Meldegrenze von 0,50 %). Ob Melvin also den “Rest” am Freitag auch noch glattstellte bleibt unbekannt. Ist aber auch von der Kurswirkung irrelevant: Der grösste Batzen ist erledigt.

Auch sonst finden sich KEINE meldepflichtigen Shortpositionen auf die Varta-Aktie Stand Freitag im bundesanzeiger – alle noch im November “engagierten” Shortseller, wie Mapeline (im November noch 1,29 %), Third Point LLC, ( November: 1,17% ), Tiger Global Management (November 1,48% ). Und D1 Capital Partners unterschritt am Freitag mit 0,39 % auch w-wie Melvin – die Meldeschwelle.