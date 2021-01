BAKU/ERIWAN (dpa-AFX) - Fast drei Monate nach dem Ende der Kämpfe um Berg-Karabach beginnen Russland und die Türkei mit der gemeinsamen Kontrolle einer Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien Armenien und Aserbaidschan. Dazu nahm am Samstag ein türkisch-russisches Überwachungszentrum seine Arbeit auf. Türkische Soldaten seien in Aserbaidschan eingetroffen, meldete die aserbaidschanische Staatsagentur Azertac. Auf Bildern waren Streitkräfte vor in Wohncontainern eingerichteten Büros zu sehen.

Das Kontrollzentrum auf aserbaidschanischem Gebiet ist Bestandteil einer Friedensvereinbarung, auf die sich Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev und der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan unter Vermittlung Russlands verständigt hatten. Kernpunkt des Abkommens ist die Entsendung von fast 2000 russischen Friedenssoldaten, die die Waffenruhe in der Region seit Wochen kontrollieren.