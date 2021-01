Zeitschriftenverleger rechnen mit weniger Ertrag und Digital-Schub

BERLIN (dpa-AFX) - Zeitschriftenverleger in Deutschland stellen sich in diesem Jahr auf niedrigere Umsätze und Erträge als vor der Corona-Pandemie ein. "2021 wird ein sehr anspruchsvolles Jahr. Erst für 2022 kann ich mir vorstellen, dass wir uns langsam wieder auf dem Niveau von 2019 bewegen könnten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), Stephan Scherzer, der Deutschen Presse-Agentur.

"Wichtige Geschäftsfelder sind praktisch noch stillgelegt." Scherzer zählte das Geschäft mit Konferenzen oder die Verkaufsstellen an Flughäfen auf. "Die Bahnhöfe und Flughäfen sind nicht so frequentiert wie früher." Insolvenzen seien derzeit aber kein Thema. "Wir sehen bislang, trotz der sehr angespannten Lage, keine Insolvenzen in der Branche." Auch in den vergangenen Jahren gab es Einstellungen von Zeitschriftentiteln - aber zugleich mehr Neugründungen.