Habe nun ach! Der berufstätigen Ärzte genug gesprochen. Der Erzählungen vieler gelauscht. Der Artikel zahllose gelesen. Der Politiker, Journalisten und anderer Laien viel zu viele vernommen. Und weiß nun, was ich als Mitglied der Vulnerablen tun – oder besser: lassen muss. In ein Alten- oder Pflegeheim sollte ich nicht rein. Dort ist die Ansteckungsgefahr am

Der Beitrag Vom Risiko, sich anzustecken und wie ich damit umgehe erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Fritz Goergen.