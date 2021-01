FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Währungshüter erwarten trotz der zuletzt verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 2021 ein Wachstumsjahr für die Wirtschaft. "Ja, es wird natürlich ein positives Wachstum in diesem Jahr geben", bekräftigte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Deutschlandfunk.

"Wir sehen das Wachstum für den Euroraum bei knapp vier Prozent für das laufende Jahr. Aber trotzdem werden wir selbst am Ende dieses Jahres das Niveau des Bruttoinlandsproduktes der Vorkrisenzeit noch nicht erreicht haben", sagte die Volkswirtin. Vieles hänge vom Verlauf der Impfungen gegen das Coronavirus ab.