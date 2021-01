Tierschutzgerechte Bekämpfung von Mäusen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

St. Gallen, 26.01.2021. Das Schweizer Qualitätsunternehmen SWISSINNO erhält in Folge von innovativer und konsequenter Produktentwicklung das Umweltzeichen „Blauer Engel" für zwei wichtige Produkte zur Bekämpfung von Mäusen. Sowohl die Mausefalle PRO SuperCat , als auch die Mausefalle No See No Touch , haben sämtliche Tests erfolgreich bestanden und wurden mit dem Siegel ausgezeichnet. Dies stellt einen weiteren Nachweis für die Güteklasse der Produkte des Unternehmens dar und belohnt den unermüdlichen Einsatz im Bereich der tier- und artenschutzgerechten Schädlingsbekämpfung.Die Essenz einer Mausefalle besteht in der schnellen und zuverlässigen Anlockung und Tötung von Nagetieren. Darüber hinaus legen viele Menschen Wert darauf, dass diese nachhaltig produziert wird, langlebig ist und die aktuellen Standards im Bereich Tier- und Artenschutz einhält. Aber Mausefalle ist nicht gleich Mausefalle und die Entscheidung beim Kaufprozess kann oft schwierig sein. Denn es gibt große Unterschiede in der Funktionalität, der Effektivität und in der tier- und artenschutzgerechten Tötung bei Mausefallen.Zur besseren Orientierung und als Hilfestellung bei der Kaufentscheidung dienen unabhängige und vertrauenswürdige Gütesiegel und Umweltzeichen, wie etwa der „Blaue Engel". Dieses Umweltzeichen der deutschen Bundesregierung garantiert, dass Produkte hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. In Bezugnahme auf Schädlingsbekämpfung stehen vor allem die Attraktivität, tierschutzgerechte Wirkweise und die Wirksamkeit im Mittelpunkt der Vergabe-Kriterien.Damit ein Produkt mit dem „Blauen Engel" ausgezeichnet wird, müssen diese sämtliche Kriterien erfüllen. Beginnend mit der Attraktivität wird getestet ob eine Mausefalle über 90% aller Mäuse im Testbereich, wie z.B. Haus, Garage, Tierstall etc. innerhalb von maximal 7 Tagen anlockt. Die tierschutzgerechte Wirkweise wird über die Zeitspanne beim Tötungsprozess ermittelt. Damit die Mäuse dabei nicht lange leiden, müssen diese innerhalb von 30 Sekunden, nach dem Auslösen der Falle, Tod sein. Ob mit der Mausefalle die Population des Mäusebefalls komplett reduziert werden kann, wird mit dem Wert der Wirksamkeit veranschaulicht.