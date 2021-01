Gut 200 Festnahmen in Brüssel bei Demo gegen Corona-Maßnahmen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 31.01.2021, 16:11 | 36 | 0 | 0 31.01.2021, 16:11 | BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei nicht genehmigten Demonstrationen gegen die belgischen Anti-Corona-Maßnahmen sind am Sonntag in Brüssel mindestens 200 Menschen festgenommen worden. "Wir beenden die Demonstration außerhalb des Hauptbahnhofes", erklärte die Brüsseler Polizei auf Twitter. Alle Teilnehmer könnten gehen, wenn sie identifiziert seien und kein Grund für eine Festnahme vorliege. Unter den Festgenommenen seien auch viele Fußballfans, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei war mit großem Aufgebot vor Ort, nachdem es in den benachbarten Niederlanden zu Ausschreitungen bei Protesten gegen Ausgehverbote gekommen war. In Belgien herrscht seit Wochen ein nächtliches Ausgehverbot, ohne dass es zu Gewalttaten gekommen war./ejo/DP/fba





