Libysches Dialogforum wählt in der Schweiz Übergangsregierung Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 31.01.2021, 17:58 | 30 | 0 | 0 31.01.2021, 17:58 | GENF (dpa-AFX) - In der Schweiz wird von Montag an in dieser Woche die Übergangsregierung für Libyen gewählt. Sie soll das Land nach fast zehn Jahren Bürgerkrieg zu geplanten Wahlen im Dezember führen. Dazu haben die Vereinten Nationen 75 Teilnehmer eines Dialogforums mit Vertretern aller Fraktionen eingeladen. An welchem Ort sie sich genau treffen, wird geheim gehalten. Die Teilnehmer wählen das dreiköpfige Präsidialgremium und einen Ministerpräsidenten aus 45 Kandidaten aus. Um die Positionen bewerben sich nur drei Frauen. Die Kandidaten sollen in den nächsten Tagen ihre Pläne zur Festigung der im Oktober vereinbarten Waffenruhe und für nötigen Reformen vorstellen. Darunter sind einige prominente Politiker aus beiden Bürgerkriegslagern. Das Ergebnis der Wahl wird Freitag erwartet. Alle Kandidaten haben sich verpflichtet, bei den Parlamentswahlen im Dezember nicht anzutreten./oe/DP/fba





Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer