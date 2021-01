Börse Daily am Sonntag mit DAX, Deutsche Post, MTU Aero Engines, Covestro, Evotec, Facebook, AMD, Alphabet

Damit nimmt aber auch die Gefahr zu, dass der Markt noch einmal Unterstützungen testet. Saisonal würde eine solche Tendenz nicht unbedingt überraschen! So zeigt sich der Zeitraum von Januar bis Mitte März in der Regel mit einer uneinheitlichen Tendenz beim DAX. Vor allem im Februar kommt es hin und wieder zu (kleineren) Rücksetzern. Sollte es in Kürze nicht gelingen, die Region um 14000 Punkte hinter sich zu lassen, nimmt die Gefahr zu, dass der Kurs seine Unterstützungen sucht.

Ein Rückgang unter 13400 Punkte dürfte daher Abwärtspotenzial bis an die Unterstützung bei etwa 13000 Punkten eröffnen. Hält diese runde Zahl nicht, sollte man sich auf einen Test der mehrfach bestätigten Zone um etwa 12200 Zählern einstellen. Was sich auf den ersten Blick negativ liest, bringt Einstiegsniveaus mit sich – vorausgesetzt, der DAX vollzieht den erwähnten Rücksetzer. Schließlich haben sich US-Nachwahljahre im DAX in den vergangenen 60 Jahren als positiv erwiesen.

Da durch die niedrigen Zinsen sowie die vielen Konjunkturprogramme Liquidität nach wie vor vorhanden ist und diese auch in näherer Zukunft erhalten bleibt, werden weitere Anstiege an den Aktienmärkten unterstützt. Aus saisonaler Sicht sollte dann spätestens der April wieder eine Aufwärtsbewegung offenbaren. Es bietet sich daher an, vorhandene Long-Positionen entsprechend eng abzusichern. Andererseits bietet ein möglicher Rücksetzer auch wieder eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Deutsche Post: Chance von 67 Prozent p.a. (26.01.2021) Die Deutsche Post ist ohne Frage einer der Profiteure der Corona-Krise. Schließlich boomt der Internet-Handel. Was auch das Paketgeschäft der Post beflügelt. Mit einem StayHigh-Optionsschein kann man bereits von seitwärts tendierenden Kursen der Aktie gelb profitieren. Lesen Sie hier weiter.

MTU Aero Engines: Käufer haben hingeworfen (26.01.2021) Noch im letzten Quartal 2020 verfolgte das Papier des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines eine klare Aufwärtstendenz, zum Jahreswechsel stoppte der Trend jedoch. Ein ausgewachsenes Doppeltop belastet von da an die Aktie und könnte weitere Abschläge bereithalten. Lesen Sie hier weiter.

Covestro: Anleger greifen wieder zu! (29.01.2021) Covestro ist trotz der Einschläge auf den Aktienmärkten in dieser Woche heiß begehrt und konnte sich zuletzt über wichtige Hürden hinwegsetzen. Mittelfristig allerdings befindet sich das Papier vorerst auf den letzten Metern, Long-Positionen können schon bald realisiert werden. Lesen Sie hier weiter.

Call auf Facebook: 73 Prozent Chance (29.01.2021) Facebook ist mittlerweile eine globale Größe im Online-Werbemarkt. Trotz Pandemie konnte der Quartalsgewinn im Jahresvergleich mehr als verdoppelt werden. Der offensichtliche Grund sind drohende Klagen wegen monopolistischen Verhaltens des Social-Media-Riesen. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick

EUR/GBP: Nach Plan weiter runter (29.01.2021) Das Währungspaar Euro (EUR) zum britischen Pfund (GBP) hat nach kurzer Bedenkzeit in dieser Woche das unvermeidliche Kaufsignal aktiviert und ist unter die Triggermarke der SKS-Formation gerutscht. So dürfte das Verkaufssignal sogar per Wochenschlusskurs bestätigt werden. Lesen Sie hier weiter.

AMD Long: 46-Prozent-Chance (27.01.2021) AMD hat gestern nach US-Handelsschluss seine Zahlen für das Q4 präsentiert. Zum ersten Mal konnte ein Quartalsumsatz von rund 3 Milliarden US-Dollar erzielt werden, wobei der Nettogewinn im Quartal 1,78 Milliarden beträgt. In Summe sind die Zahlen besser als erwartet ausgefallen. Lesen Sie hier weiter.

Alphabet Long: 68 Prozent Chance! (25.01.2021) Der Aktienkurs von Alphabet hat die Pandemiemaßnahmen mit einem blauen Auge überstanden und konnte vom Tief Mitte März 2020 über 90 % zulegen. Die Zahlen wurden beinahe euphorisch aufgenommen. Auch der jüngste Zugewinn deutet auf gute Zahlen am 2. Februar hin. Lesen Sie hier weiter.

Evotec Long: 59 Prozent Chance (28.01.2021) Der Kurs von Evotec ist zum Spielball der Short-Seller geworden und hat gestern intraday einen Short-Squeeze ausgebildet. Da etliche Positionen offen sind, besteht Potenzial auf Kurssteigerungen. Dass das All Time High wieder erreicht wird, ist nicht unwahrscheinlich. Lesen Sie hier weiter.