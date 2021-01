AstraZeneca liefert mehr Impfstoff an die EU

Am Abend wird bekannt, dass AstraZeneca im ersten Quartal mehr Corona-Impfstoffe an die Europäische Union liefern wird, als man bisher erwartet hat. Dies teilt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor wenigen Minuten mit.Der schwedisch-britische Konzern wird bis Ende März insgesamt 40 Millionen Impfdosen an die EU ausliefern. Bisher ging man von einer Lieferung von 31 Millionen Dosen aus. Dies war das Ergebnis eines ...