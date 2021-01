FREYR, Entwickler sauberer Batteriezellen der nächsten Generation, wird durch Unternehmenszusammenschluss mit Alussa Energy Acquisition Corp. an NYSE gelistet

FREYR AS (das „Unternehmen“ oder „FREYR“), ein in Norwegen ansässiger Entwickler sauberer Batteriezellenproduktionskapazitäten der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass es durch einen Unternehmenszusammenschluss mit Alussa Energy Acquisition Corp. („Alussa Energy“) (NYSE: ALUS), einem von den Cayman-Inseln ausgenommenen, börsennotierten Zweckgesellschaft („SPAC“), ein börsennotiertes Unternehmen wird. Die Transaktion entspricht einem Pro-forma-Eigenkapitalwert von 1,4 Mrd. USD für das kombinierte Unternehmen bei Abschluss, der als „FREYR Battery“ („Pubco“) bezeichnet wird. Die Stammaktien von Pubco werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 unter dem Tickersymbol FREY an der New Yorker Börse gehandelt.

FREYR strebt die Entwicklung von bis zu 43 GWh Batteriezellenproduktionskapazität in Norwegen bis 2025 an, um das Unternehmen als einen der größten Batteriezellenanbieter Europas zu positionieren. FREYR erwartet sicherere, höhere Energiedichte und kostengünstigere saubere Batteriezellen, die mit erneuerbarer Energie aus einer ethisch und nachhaltig erzeugten Lieferkette hergestellt werden. Das Unternehmen strebt an, der Batteriezellenhersteller mit dem niedrigsten CO2-Fußabdruck im Lebenszyklus weltweit zu werden. FREYR plant, die inhärenten Vorteile Norwegens zu nutzen, darunter den Zugang zu erneuerbaren Energien, einige der niedrigsten Strompreise Europas und kürzere Lieferentfernungen zu den Hauptmärkten in Europa und den USA im Vergleich zu Wettbewerbern in Asien.