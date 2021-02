Bankhaus Metzler in Corona-Jahr gut behauptet - Dividende geplant

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Frankfurter Privatbank Metzler hat das Corona-Jahr 2020 nach eigenen Angaben solide überstanden und plant wieder eine Ausschüttung an ihre Anteilseigner. "Natürlich hat die Pandemie Auswirkungen gehabt in bestimmten Geschäftsaktivitäten, aber insgesamt haben wir uns gut behauptet", sagte Emmerich Müller, Partner des in Familienbesitz befindlichen Bankhauses, der Deutschen Presse-Agentur. Besonders bei größeren Unternehmens- und Immobilientransaktion mache sich bemerkbar, dass erforderliche persönliche Begegnungen nur eingeschränkt möglich seien.

Auf die Kostenbremse habe das Institut intern aber nicht treten müssen. "Wir hatten zwar einen Rückgang beim Personal. Dies jedoch wegen Veränderungen, die bereits beschlossen waren, etwa die Auslagerung unserer Fondsbuchhaltung." Müller betonte: "Es gab bei uns keinen coronabedingten Personalrückgang, die Mitarbeiterzahl ist in etwa stabil geblieben."