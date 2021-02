Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu den Protesten in Russland Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.02.2021, 05:35 | 51 | 0 | 0 01.02.2021, 05:35 | AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu den Protesten in Russland: "Die sonst so ausgefeilte Steuerung des politischen Prozesses über mediale Manipulation versagt fast vollständig. Das hat mit dem Wandel der Öffentlichkeit zu tun. YouTube und Instagram schlagen auch in Russland inzwischen das kremltreue Fernsehen. Jedenfalls bei den Jungen, ohne die sich keine Zukunft gestalten lässt. Wenn nicht alles täuscht, hat die Zarendämmerung begonnen."/be/DP/fba

