Pressestimme 'Nordbayerischer Kurier' zu den Protesten in Russland Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.02.2021, 05:35 | 52 | 0 | 0 01.02.2021, 05:35 | BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zu den Protesten in Russland: "Es gelingt Putin auch nicht mehr, sich als "guten Zaren" inmitten einer korrupten Oligarchenkaste zu inszenieren. Denn YouTube und Instagram schlagen auch in Russland inzwischen das kremltreue Fernsehen. Jedenfalls bei den Jungen, ohne die sich keine Zukunft gestalten lässt. Wenn nicht alles täuscht, hat in Russland nun die Zarendämmerung begonnen."/be/DP/fba

Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer