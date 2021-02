Flughafenausschuss debattiert über Finanzlage am BER Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.02.2021, 05:49 | 56 | 0 | 0 01.02.2021, 05:49 | POTSDAM (dpa-AFX) - Der Flughafenausschuss des Brandenburger Landtags debattiert am Montag (15.30 Uhr) über die angespannte Finanzlage der Flughafengesellschaft (FBB). Nach dem Einbruch der Fluggastzahlen in Folge der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen bereits im Herbst einen Bedarf von rund 660 Millionen Euro bei seinen Gesellschaftern Bund, Berlin und Brandenburg angemeldet. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte bei der Aufsichtsratssitzung am vergangenen Montag erklärt, dass die FBB erst 2025 mit einer Erholung des Flugverkehr auf Vorkrisenniveau rechne. Bis dahin werde der Staatsbetrieb weiteres Steuergeld von den Eigentümern benötigen. Auf Initiative der rot-schwarz-grünen Koalition soll der Ausschuss auch darüber debattieren, die Arbeit des Sonderausschusses BER bis zum Sommer zu beenden. Die Idee sei, nach der Inbetriebnahme des Hauptstadtflughafens im vergangenen Herbst die weitere Entwicklung des BER in den Fachausschüssen zu beraten, hatte der Ausschussvorsitzende Thomas von Gizycki (Grüne) berichtet./kp/DP/fba





Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer