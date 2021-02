---------------------------------------------------------------------------

CORPORATE NEWS



Stabilus S.A. startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2021

- Erfolgreicher Start dank Erholung des Automotive-Geschäfts: Organisches Umsatzwachstum von 7,1 Prozent im Jahresvergleich



- Bereinigtes EBIT[1] in Q1 bei 32,3 Mio. Euro, nach 30,0 Mio. Euro in Q1 GJ2020



- Q1-Ergebnis bei 14,3 Mio. Euro (Q1 GJ2020: 16,4 Mio. Euro) und freier Cashflow vor Akquisitionen (Adj. FCF[1]) bei 21,9 Mio. Euro (Q1 GJ2020: 7,8 Mio. Euro)



- Prognose für GJ2021 mit Umsatz von 850 bis 900 Mio. Euro bei einer bereinigten EBIT[1]-Marge von 12 bis 13 Prozent bestätigt

Luxemburg/Koblenz, 1. Februar 2021 - Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung, konnte in ihrem am 31. Dezember 2020 abgeschlossenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 von einer starken Entwicklung des Automotive-Geschäfts, insbesondere im Bereich Automotive Powerise, profitieren und einen Umsatzanstieg verzeichnen.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 auf 235,4 Millionen Euro von 231,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, was einem Umsatzwachstum von 1,7 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Bereinigt um Währungseffekte wuchs der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,1 Prozent.



Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Stabilus hat einen erfolgreichen Start in das neue Geschäftsjahr hingelegt. Automotive Powerise hat von der hohen Nachfrage großer OEMs aufgrund steigender Produktions- und Installationszahlen überproportional profitiert. Vor diesem Hintergrund freut uns besonders, dass unser neues Powerise-Werk in der Nähe von Schanghai weitestgehend fertiggestellt ist und das Hochlaufen der Produktion dort in Kürze beginnt. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unsere Wachstumspläne in Asien."