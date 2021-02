Burcon NutraScience Corp.: Burcon kündigt für 16. Februar 2021 Konferenzgespräch über drittes Quartal 2021 und Geschäfts-Update an

Vancouver, British Columbia, Kanada, 29. Januar 2021 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, OTCQB: BUROF), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher Proteine, wird am Dienstag, 16. Februar 2021 um 17 Uhr (Eastern Time) eine Investoren-Telefonkonferenz und Webcast abhalten, um ein Update zu den Geschäftstätigkeiten zu geben und die Finanzergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahrs, das am 31. Dezember endete, zu besprechen. Die Finanzergebnisse des Unternehmens werden vor der Konferenz in einer Pressemitteilung veröffentlicht werden.

Ein Link zum Live-Webcast wird auf Burcons Webseite unter "Presentations" verfügbar sein oder direkt hier . Der Webcast wird auch archiviert und kann später wieder abgerufen werden.

Investoren, die an dem Live-Call teilnehmen möchten, können sich über die folgenden Details einwählen:

Datum: Dienstag, 16. Februar 2021

Uhrzeit: 17 Uhr (Eastern Time) (23 Uhr MEZ)

Gebührenfrei (Nordamerika): 1-855-327-6837

Gebührenpflichtig (international): 1-631-891-4304

Conference ID: 10012584



Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist ein weltweit technologisch führendes Unternehmen bei der Entwicklung pflanzlicher Proteine. Mit über 300 erteilten Patenten und über 230 zusätzlichen Patentanträgen, die in einem Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren entwickelt wurden, hat Burcon ein umfassendes Portfolio an Patenten für die Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von neuartigen Pflanzenproteinen aus Erbsen, Raps, Soja, Hanf, Sonnenblumenkernen und anderen Ausgangsmaterialien aufgebaut. 2019 wurde Merit Functional Foods Corporation als Joint Venture von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelbranche gegründet. Merit Foods errichtet derzeit eine hochmoderne Produktionsanlage in Manitoba, Kanada, wo es die neuartigen Erbsen- und Rapsproteine gemäß dem Lizenzvertrag produzieren wird. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca.