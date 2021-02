^ DGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Expansion EarthRenew Inc: Bee Vectoring Technologies sichert offiziell die Lizenz für Kalifornien und betritt den größten Agrarmarkt in den USA

EarthRenew Inc: Bee Vectoring Technologies sichert offiziell die Lizenz für Kalifornien und betritt den größten Agrarmarkt in den USA

---------------------------------------------------------------------------

Bee Vectoring Technologies sichert offiziell die Lizenz für Kalifornien und betritt den größten Agrarmarkt in den USA



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (1. Februar 2021) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute bekannt, dass dem Unternehmen vom California Department of Pesticide Regulation (CDPR, für Schädlingsbekämpfungsmittel zuständige Behörde) eine kommerzielle Lizenz für das geschützte Vektorit mit biologischem Fungizid CR-7 (Clonostachys rosea CR-7) ausgestellt wurde. Dies erfolgte nach Abschluss des CDPR-Zulassungsprüfverfahrens im vergangenen Monat. BVTs Produkt ist ab sofort in Kalifornien erhältlich. Zuvor hatte das Unternehmen im August 2019 die Genehmigung der US Environmental Protection Agency (EPA) erhalten.

"Diese Lizenz ist ein wichtiger Meilenstein für BVT, da wir damit den kommerziellen Betrieb in Kalifornien, dem größten Agrarmarkt in den USA, aufnehmen können. Unser erstes Ziel in Kalifornien ist es, Erzeugerversuche an unseren Schlüsselkulturen wie Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren und - zum ersten Mal Mandeln - zu sichern", sagte Ian Collinson, Vertriebsleiter der Bee Vectoring Technologies. "Es gibt bereits Gespräche über sechs Versuche mit bedeutenden Erzeugern, die bei Erfolg die Zeit noch weiter verkürzen würden, bis wir anfangen, Einnahmen auf diesem neuen, unerschlossenen Markt zu generieren."



Kalifornien ist BVTs größte und vielfältigste Marktchance von in den USA, wo das Unternehmen auf 1,3 Millionen(1) Acres Schlüsselkulturen abzielen kann, darunter Erdbeeren, Blaubeeren, Caneberry (Himbeeren und Brombeeren) und Mandeln. Insgesamt ist Kalifornien der größte US-Bundesstaat für Bareinnahmen aus Farmen und macht mehr als ein Drittel der Gemüse- und zwei Drittel der Obst- und Nussproduktion in den USA(2) aus. Kalifornien ist auch ein bedeutender Exporteur von Pflanzen, in denen Landwirte Rückstandsgehalte von Pestiziden überwachen müssen und wo Produkte wie CR-7 einen großen Vorteil haben. Kalifornien exportiert landwirtschaftliche Nutzpflanzen im Wert von über 20 Milliarden Dollar, was etwa 40 % ihres gesamten Produktionswerts entspricht.(3)