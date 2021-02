DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Expansion

Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies sichert offiziell die Lizenz für Kalifornien und betritt den größten Agrarmarkt in den USA



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (1. Februar 2021) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute bekannt, dass dem Unternehmen vom California Department of Pesticide Regulation (CDPR, für Schädlingsbekämpfungsmittel zuständige Behörde) eine kommerzielle Lizenz für das geschützte Vektorit mit biologischem Fungizid CR-7 (Clonostachys rosea CR-7) ausgestellt wurde. Dies erfolgte nach Abschluss des CDPR-Zulassungsprüfverfahrens im vergangenen Monat. BVTs Produkt ist ab sofort in Kalifornien erhältlich. Zuvor hatte das Unternehmen im August 2019 die Genehmigung der US Environmental Protection Agency (EPA) erhalten.