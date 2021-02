01.02.2021 – Während die Börsen wie im Rausch Wasserstoffwerte in schwindelerregende Höhen treiben, meldet sich ein eher ruhiger Vertreter der Branche zu Wort. Die seit vielen Jahren mit mehr als 45.000 verkauften Brennstoffzellen durchaus ernstzunehmende SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) berichtet – erst jetzt – über einen Auftrag aus Indien, der bereits in 2020 erfolgswirksam verbucht worden ist:

Das Smart-City-Projekt in der nordostindischen Bundeshauptstadt Itanagar hat SFC in Zusammenarbeit mit ihrem indischen Partner, der FC TecNrgy Pvt Ltd., die als Systemintegrator für das Projekt fungiert, erfolgreich abgeschlossen. Hierfür lieferte SFC Energy 30 EFOY Pro 2400 Brennstoffzellen aus. Smart City, Smart Traffic Lösungen, wie zuletzt in Japan gemeldet, scheinen “die Nische” zu sein, in der SFC noch kräftiges Wachstum in Zukunft zu erwarten hat. Offensichtlich sind die Brennstoffzellen der Bayern hierfür die passende Lösung.