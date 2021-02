Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Britischer Ölkonzern BP verkauft Anteil an Gasfeld in Oman Der britische Ölkonzern BP holt sich einen weiteren Partner für sein Gasfeld "Block 61" in Oman an Bord. Die thailändische PTT Exploration and Production (PTTEP) übernimmt einen Anteil von 20 Prozent an dem Projekt für 2,6 Milliarden US-Dollar, wie …