In den Jahren 2018 bis Anfang 2020 kam es bei Palladium zu einer äußerst steilen Kursrallye, dabei legte das Metall von 834 auf 2.880 US-Dollar in diesem Zeitraum zu. Doch das Interesse der Marktteilnehmer verschwand nahezu vollständig mit dem Corona-Crash. Zwar konnte eine Erholungsbewegung nach einem Verlaufstief von 1.190 US-Dollar zurück an den mittelfristigen Widerstand um 2.500 US-Dollar vollzogen werden, dies jedoch im Rahmen eines technischen Pullbacks. Am Freitag ist das Metall sogar auf seinen 200-Tage-Durchschnitt um 2.235 US-Dollar dynamisch zurückgefallen. Dieser Ausschlag sollte als ein deutliches Warnzeichen an long positionierte Anleger interpretiert werden.

Weitere Abschläge möglich

Kommt per Tagesschlusskurs zu einem Kursrutsch unter 2.200 US-Dollar bei Palladium, könnte dies eine weitere Verkaufswelle zunächst auf 2.100 US-Dollar nach sich ziehen, darunter findet das Metall um 2.020 US-Dollar eine weitere tragfähige Unterstützung vor. Aus technischer Sicht wären mittelfristig sogar Notierung unterhalb der Tiefs aus 2020 möglich, sodass eine 1-2-3-Korrektur abgeschlossen werden könnte. Als Anlageinstrument können sich Anleger hierzu beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DV0M56 etwas näher ansehen. Bei einer raschen Rückkehr mindestens über 2.400 US-Dollar würden die Chancen auf einen Rest der Novemberhochs bei 2.519 Punkten merklich zunehmen. Allerdings wird dieses Szenario als zweitrangig eingestuft.