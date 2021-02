NEUBIBERG (dpa-AFX) - Beim Chiphersteller Infineon hat es zuletzt deutliche Signale für eine Erholung gegeben. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Konzernchef Reinhard Ploss trotz der anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie durchaus zuversichtlich. Positive Nachrichten von der Konkurrenz wie etwa STMicro geben Anlass zur Hoffnung. Profitieren will Infineon auch durch die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress im vergangenen Jahr. Was bei Infineon los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

Die Corona-Pandemie hat auch Infineon zu schaffen gemacht. Im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende September) musste der Konzern deutliche Gewinneinbußen hinnehmen. Doch zeigte sich die Lage im Schlussquartal schon wieder deutlich aufgehellt. So konnte Infineon von einer Erholung im Autogeschäft profitieren und bei Umsatz und operativem Ergebnis klar zulegen.

Für das neue, seit Anfang Oktober laufende Geschäftsjahr 2020/2021 kündigte Infineon weiteres Wachstum an. Dabei wird Cypress erstmals für ein gesamtes Geschäftsjahr konsolidiert. Die Zahlen sind daher nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar. Infineon hatte die milliardenschwere Übernahme im vergangenen April abgeschlossen. Der Umsatz soll deutlich um rund 2 Milliarden Euro auf um die 10,5 Milliarden Euro steigen, wobei Infineon eine Bandbreite von plus oder minus 5 Prozent um den Wert herum sieht. Auch die Segmentergebnis-Marge mit 16,5 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne soll klar über dem Vorjahreswert liegen.

Durch den Cypress-Kauf verfügt Infineon über ein breiteres Technologie- und Produktportfolio. Damit könnte der Chiphersteller noch mehr Märkte erreichen, erwartet Konzernchef Ploss, der das Unternehmen für die Zukunft "bestens aufgestellt" sieht. Im neuen Geschäftsjahr soll das für Infineon besonders wichtige Autogeschäft etwas mehr als die Hälfte zum erwarteten Umsatzanstieg beitragen.

Für das typischerweise schwächere erste Geschäftsquartal ging der Chiphersteller zuletzt von einem im Vergleich zum Vorquartal stagnierenden bis deutlich höheren Umsatz aus. Konkurrent STMicroelectronics hatte sich jüngst optimistisch gezeigt und rechnet nach einem guten Abschluss für das Kalenderjahr 2020 mit einer anhaltend guten Nachfrage auch zu Jahresbeginn.

Derzeit herrscht in vielen Wirtschaftsbereichen ein Mangel an Halbleitern, so etwa in der Auto- und der Unterhaltungsindustrie. STMicro ist wie auch Infineon stark bei Chips für die Autoindustrie und profitiert von der unerwartet hohen Nachfrage - der weltweite Automarkt hatte sich nach dem Corona-Einbruch im vergangenen Frühjahr schneller erholt als gedacht. Hinzu kommt der beschleunigte strukturelle Wandel hin zur Elektromobilität, insbesondere in Europa.