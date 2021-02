CREDIT SUISSE belässt ERICSSON B auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Achal Sultania

Analysiertes Unternehmen: ERICSSON B

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 120

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Ericsson nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 120 auf 125 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Achal Sultania erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den schwedischen Netzwerkausrüster. Zum neuen Kursziel verwies er auf den ein Jahr in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie, die er weiter als attraktiv bewertet ansieht./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 05:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.