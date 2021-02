TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach teils deutlichen Verlusten in der vergangenen Woche haben Asiens wichtigste Börsen am Montag zugelegt. Selbst die eingetrübten Stimmungsdaten aus China schreckten nicht. Anleger suchten wieder nach Kaufgelegenheiten und nutzen dafür jeden Rücksetzer.

Die Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie waren indes verhalten ausgefallen, was jedoch angesichts von Lockdowns rund um den Globus nicht wirklich überrascht haben dürfte, wie ein Marktbeobachter sagte. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) sank etwas deutlicher als von Experten erwartet. Auch der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" veröffentlichte Einkaufsmanagerindex schwächelte. Im Januar ist in China eine Verlangsamung der Wirtschaft allerdings üblich. In diesem Jahr kamen coronabedingte Reisebeschränkungen dazu. In der Folge reisten viele Chinesen zum Neujahrsfest nicht in ihre Heimatorte./ck/jha/