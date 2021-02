TeamViewer AG: Neue Studie zeigt: TeamViewer-Lösungen helfen, 37 Megatonnen CO2-Emissionen pro Jahr zu vermeiden

- Eine neue Studie des führenden Nachhaltigkeitsinstituts DFGE belegt den positiven Beitrag von TeamViewers Software-Lösungen zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen und somit zur Bekämpfung des Klimawandels.

- 37 Megatonnen CO 2 -Äquivalente (CO 2 e) entsprechen einem vollbesetzten Flugzeug des Typs A380, das 7.000-mal nonstop von Singapur nach New York fliegt. Oder den Emissionen, die 11 Millionen Pkws mit durchschnittlichem Verbrauch in einem Jahr ausstoßen.

- TeamViewer-Lösungen tragen entscheidend dazu bei, dass Organisationen weltweit CO 2 e-Emissionen vermeiden und helfen somit, die im Pariser Klimaabkommen formulierten Ziele zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu erreichen.

Göppingen, 1. Februar 2021 - Eine neue Studie der renommierten Nachhaltigkeitsexperten des Forschungsinstituts DFGE zeigt, dass TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von sicheren Konnektivitätslösungen, es Unternehmen ermöglicht, ihren CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren und damit zur Vermeidung von insgesamt ca. 37 Megatonnen CO 2 -Äquivalenten (CO 2 e) pro Jahr beiträgt. TeamViewer-Lösungen können zur Fernwartung und -reparatur von Maschinen, zur Überwachung von Netzwerken und für den Fernzugriff auf Computer und andere Geräte eingesetzt werden und überbrücken somit einfach und schnell große Entfernungen. Reisen können dadurch in vielen Fällen vermieden werden. Basierend auf Daten aus dem Jahr 2019 und Berechnungen für 2020 vermeidet eine einzige Verbindung mit TeamViewer durchschnittlich 13 Kilogramm CO 2 e-Emissionen - das entspricht 5,5 Litern Benzin oder einer Autofahrt von Düsseldorf nach Dortmund.[1] Die Daten zeigen auch, dass ein durchschnittlicher TeamViewer-Abonnent ca. 4 Tonnen CO 2 e pro Jahr vermeidet. Dies kommt einer 100.000 km langen Zugfahrt gleich und entspricht somit zweieinhalb Erdumrundungen. Durch die innovativen TeamViewer-Lösungen können eine stetig wachsende Zahl von Aufgaben aus der Ferne durchgeführt werden, wodurch pro Jahr Millionen von Reisekilometern eingespart werden.