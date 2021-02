AiCuris ändert seine Rechtsform: Aus AiCuris Anti-infective Cures GmbH wird AiCuris AG

Die Umwandlung eröffnet dem Unternehmen zusätzliche Optionen für künftiges Wachstum

Die AiCuris-Gesellschafter wählen Helga Rübsamen-Schaeff, Sean Marett und Helmut Jeggle in den ersten Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat bestellt Holger Zimmermann (CEO) und Holger Schmoll (CFO) als Vorstände des Unternehmens

WUPPERTAL, Deutschland, 1. Februar 2021 - AiCuris Anti-infective Cures GmbH ("AiCuris" oder "das Unternehmen"), ein führendes Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten, gibt bekannt, dass die Gesellschafter den Formwechsel von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) in eine Aktiengesellschaft (AG) beschlossen haben.

Lange Erfolgsgeschichte im Kampf gegen Infektionskrankheiten und gut aufgestellt für zukünftiges Wachstum

Seit der Gründung des Unternehmens als Spin-off der Anti-Infektiva-Forschung von Bayer im Jahr 2006 hat AiCuris sich auf die Identifizierung und Entwicklung neuartiger Therapien zum Kampf gegen Infektionskrankheiten mit einem hohen medizinischen Bedarf fokussiert. Das erste Produkt des Unternehmens, Prevymis(R) (Letermovir), ein neuartiges Medikament zur Behandlung von Infektionen mit humanen Cytomegaloviren (HCMV), hat die Transplantationsmedizin revolutioniert. Es wird seit 2017 von Merck & Co. (außerhalb der USA und Kanada als MSD bekannt) vermarktet und verzeichnet seitdem stark wachsende Umsätze.

Das zweite Programm von AiCuris, Pritelivir, steht kurz vor Eintritt in die pivotale Phase-3-Studie an immungeschwächten Patienten, deren Herpes simplex-Virus-(HSV)-Infektionen resistent gegen Acyclovir sind. Diese Studie wird die Basis für die Einreichung des nächsten Zulassungsantrags (New Drug Application, NDA) des Unternehmens sein. Die erste Zulassung dieses Produkts wird für das Jahr 2023 angestrebt. Angesichts der fortdauernden COVID-19-Pandemie, die eindrücklich gezeigt hat, was es bedeutet, einer Krankheit ohne jegliche effektive Behandlungsmöglichkeit oder Impfung gegenüberzustehen, hat AiCuris 2020 die PREP-Kampagne ("Pandemic and Resistance Emergency Preparedness") ins Leben gerufen. Mit diesem Programm konzentriert AiCuris unterschiedliche Aktivitäten darauf, die weltweite Gesundheitsgefährdung durch zukünftige Pandemien und antimikrobielle Resistenzbildung ("antimikrobielle Resistenz", AMR) zu bekämpfen.