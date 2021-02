“Werden mit der Anleihe transparenter und grenzen uns damit deutlich vom Wettbewerb ab“ – Interview mit Dr. Andreas Laabs, LR Global Holding GmbH

Gelungenes Debüt am Anleihemarkt – die LR Global Holding GmbH hat in der vergangenen Woche eine vorrangig besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: NO0010894850) im „Nordic-Bond-Format“ mit einem Volumen von 125 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Der vierjährige Bond wird dabei mit einem variablen Zinssatz in Höhe des 3-Monats-EURIBOR plus 7,25% verzinst und kann über die Börse Frankfurt gehandelt werden. Die Unternehmensgruppe verfolgt einen modernen Social Selling-Vertrieb für ihre Beauty- und Health-Produkte. Wie das funktioniert erklärt uns Finanzchef Dr. Andreas Laabs im Anleihen Finder-Interview.

Andreas Laabs: LR ist ein moderner Social Selling Partner. Wir vertreiben hochwertige Gesundheits- und Beauty-Produkte über unsere Partner-Community mit aktuell mehr als 320.000 aktiven Vertriebspartnern und Kunden. Durch die Nutzung unserer digitalen Plattform mit innovativen Produkten und die Option eines flexiblen und attraktiven Nebenverdienstes bieten wir unseren Partnern mehr Lebensqualität. Gleichzeitig profitieren unsere Partner und Kunden von unserem breiten Sortiment an Gesundheits- und Beauty-Produkten, das wir stetig um neue Produktinnovationen erweitern – zum Beispiel Aloe Vera Immune Plus oder LR 5 in 1 Beauty Elixir.

Anleihen Finder: Wie groß ist Ihr Produktportfolio, wo vertreiben Sie Ihre Produkte und was sind die umsatzstärksten Produkte?

„Unser Produktportfolio umfasst über 300 Produkte aus den Bereichen Gesundheit und Kosmetik“

Andreas Laabs: Unser Produktportfolio umfasst über 300 Produkte aus den Bereichen Gesundheit und Kosmetik, die wir über unsere Partner in 28 Ländern vertreiben. Unsere Produkte beruhen auf natürlichen Inhaltsstoffen, sind qualitätsgeprüft und zum großen Teil „Made in Germany“. Wir sind in nahezu allen Ländern Europas und auch darüber hinaus in einzelnen ausgewählten Märkten vertreten. Unser größter Absatzmarkt ist Deutschland, wo wir die Mehrheit unserer Produkte in Eigenproduktion herstellen. Über unsere beiden Segmente Gesundheit und Schönheit hinweggesehen, sind die Aloe Vera-Produkte die Säulen unseres Produktportfolios und generieren etwa 40 % des gesamten Bruttoumsatzes.