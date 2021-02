Cruz Cobalt to Evaluate Ontario Projects for Silver in the Historic Cobalt-Gowganda Silver Mining District

01. Februar 2021 – Cruz Cobalt Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A2DMG8) („Cruz” oder das „Unternehmen”) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen die Absicht hat, in seinen Silber-Kobaltprojekten in einem der höffigsten Silberreviere der Welt die Arbeit aufzunehmen. Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in der historischen Silber- und Kobalt-produzierenden Region von Cobalt, Ontario, und verfügt in diesem weltberühmten Silber- und Kobaltrevier über fünf separate Projekte. In dem Silberbergbaurevier Cobalt-Gowganda wurden über 600 Millionen Feinunzen Silber und 50 Millionen Pfund Kobalt in ca. 104 verschiedenen Bergbaubetrieben des Gebiets produziert, seitdem im Jahr 1903 die erste Silberader entdeckt wurde. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Silber-Kobalt-Konzessionsgebiete von Cruz in Ontario

James Nelson, der President von Cruz, teilt wie folgt mit: „Wir haben vor, unseren großen Konzessionsblock neu zu bewerten, um uns nicht nur auf das Kobalt-, sondern auch auf das Silberpotenzial zu konzentrieren. Der Fokus der Weltöffentlichkeit lag in letzter Zeit stark auf Silber, sodass die Preise beinahe auf Fünfjahreshöchststände gestiegen sind. Cruz verfügt über einen großen Konzessionsblock in einem der höffigsten historischen Silberreviere der Welt; daher haben wir die Absicht, diesen Konzessionsblock erneut auf Silber- wie auch auf Kobaltvorkommen zu überprüfen. In einer Zeit, in der nicht nur der Silberpreis in die Höhe schnellt, sondern der Kobalt- und Batteriemetallmarkt zunehmend in den Blickpunkt rückt, ist es sehr vorteilhaft, über eine derart große Präsenz in einem der viel versprechendsten Silberreviere der Welt zu verfügen, während sich ein enormer Bullenmarkt für Silber abzeichnet. Obwohl unsere langfristigen Wachstumsziele im Bereich Batteriemetalle liegen, ist es durchaus sinnvoll, unsere fünf Projekte zum jetzigen Zeitpunkt auch auf ihr Potenzial für Silber zu überprüfen. Wir sehen dem Wiederaufleben eines der höffigsten kanadischen Silberreviere und der Etablierung von Cruz als einem der wichtigen Akteure in der Silberindustrie mit Spannung entgegen. Mit ca. $ 1,5 Millionen, einschließlich Flow-Through-Mittel, in seiner Kasse, ist Cruz gut finanziert; damit ist das Unternehmen in der Lage, demnächst die Arbeit aufzunehmen, und wir freuen uns darauf, mit der Dynamik, die sich für 2021 bereits abgezeichnet hat, weiter voranzugehen.”