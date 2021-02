Nano One Materials ernennt Alex Holmes zum Chief Operating Officer

1. Februar 2021, Vancouver (Kanada) (TSX-V: NNO, OTC – Nasdaq International Designation: NNOMF, Frankfurt: LBMB). Das Board of Directors von Nano One freut sich, die Ernennung von Alex Holmes zum Chief Operating Officer (COO) bekannt zu geben.

„Alex ist eine erfahrene und zuverlässige Führungspersönlichkeit mit einer umfassenden Erfahrung im Bereich Kapitalmärkte“, sagte CEO Dan Blondal. „Seine Expertise in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Finanzen und Management von Lithiumressourcen wird für Nano One von unschätzbarem Wert sein, insbesondere da wir die Aktivitäten zur Unterstützung mehrerer Partnerschaften und Geschäftsmöglichkeiten hochfahren. Alex wurde vom leitenden Managementteam in einem umfassenden Auswahlprozess für diese Position herausgefiltert. Er passt hervorragend zu uns und wir freuen uns, eine Führungskraft von solchem Kaliber für Nano One gewonnen zu haben. Mit dieser Ernennung haben wir eine Schlüsselposition für die Weiterentwicklung unserer geschäftlichen Transformation besetzt und heißen Alex als Partner im Führungsteam willkommen.“

Als COO wird Herr Holmes dabei behilflich sein, die geschäftliche Transformation und Entwicklung von Nano One voranzutreiben, indem er als strategischer Partner für den CEO, President und Chairman fungiert. Er wird dafür verantwortlich sein, den Geschäftsbetrieb von Nano One zu leiten und die operativen Fähigkeiten zu optimieren, um die Ausrichtung auf Wachstumsmöglichkeiten auf dem Markt und strategische Initiativen sicherzustellen. Er wird die Bereiche Geschäftsentwicklung, Forschung, Hochskalierung, Investor Relations, Marketing, Personalwesen und Anlagen leiten, um sicherzustellen, dass alle Funktionen auf die Geschäftsstrategie, die Prioritäten und den langfristigen Plan von Nano One ausgerichtet sind.

„Ich freue mich sehr, ein Teil des Nano One-Teams zu werden. Ich bewundere seit vielen Jahren die Leitung des Teams, das sich zu einem führenden Anbieter von Technologielösungen im Bereich von Kathodenmaterialien entwickelt hat“, sagte Herr Holmes. „Wir haben die einmalige Möglichkeit, den Batteriemarkt mit unserer starken Plattform an bestehenden Lösungen und unseren laufenden Innovationen, die sich auf die Verbesserung der aktuellen und die Ermöglichung zukünftiger Batterietechnologien konzentrieren, weiter zu revolutionieren.“