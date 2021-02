Anleger die die SRC verfolgen, ahnten schon lange dass etwas im Silbermarkt passieren wird. Dies ist der am Meisten manipulierte Markt auf der Welt. Nun gehts in die andere Richtung!

Edelmetallreport 2021 der SRC AG zum freien Download:

https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2021/final_de_E ...

Der Silbermarkt dreht endlich in die richtige Richtung und die Shorts bekommen massiv Probleme. Sind die Kleinanleger das auslösende Korrektiv endlich? Wäre möglich, denn wenn der erste Hedgefonds, Bank etc umfällt dann wirds lustig. Interessant ist auch, dass die Grossbank JP Morgan schon letzten Herbst alle Silbershorts zugemacht hatte und nun mit ca. 1,3 Mrd Unzen SIlber physisch long ist. Das wäre dann wohl der coolste Move und Gewinn in der Bankengeschichte wenn Silber auf 55 Dollar geht wie uns das der Chart anzeigt.

Ich schaue mit vor allem gerne Angebot und Nachfrage an. Da sticht doch glatt die Elektromobilität neben der Solarenergie heraus. Das Silberinsitut hat am 1. Dezember eine interessante Prognose veröffentlicht.

Man geht davon aus dass die globale Autoindustrie bis 2025 eine physische jährliche Silbernachfrage von bis zu 90 Millionen Unzen erzielen wird!!!

In der Solarindustrie sieht man sogar 98 Millionen Unzen Silbernachfrage für dieses Jahr bereits!

Hauptursachen für den Silberverbrauchsanstieg:

Silber wird sehr weiträumig im Automobilbau eingesetzt aufgrund seiner tollen Leitungseigenschaften, nicht rostend und dauerhaften Lebensfähigkeit auch bei heftigen Bedingungen

Silber wird stark in der E-Mobilität in der Elektronik eingesetzt wie z.B. Navigation, Infotainment, elektrisches Lenken und Sicherheitselektronik wie Airbags, automatisches Bremsen, Sicherheits- und Fahrassistenzalarmsystems

Durchschnittlich werden derzeit 15-28 Gramm Silber bei Verbrennerautos eingesetzt was aber in den letzten 20 Jahren immer weiter Anstieg. Ein Hybridautomobil nutzt 18-34 Gramm Silber pro Auto und Batteriemodelle verbrauchen ca. 25-50 Gramm Silber pro Wagen. Gehen wir weiter zum autonomen Fahren steigt der Verbrauch massiv durch die Komplexität der Autos an.

Silberverbrauch dieses Jahr im Automobilbau liegt bei geschätzten 61 Millionen Unzen!

Zusatzleistungen in der Infrastruktur verbrauchen zusätzlich viel Silber gerade bei Ladestationen und Ladepunkten für E-Autos

Gerade die massive Akzeptanz im letzten halben Jahr der E-Autos ist ein Trend der weiter läuft. Die Zulassungstatistiken sprechen dazu ein klares Bild.

Aktien wie MAG Silver, Kuya Silver, Discovery Metals, Endeavour Silver, First Majestic, Pan American, Wheaton, Summa Silver, Vizsla Resources und viele andere mehr dürften massiv profitieren! Kursziele lassen sich hier keine abschätzen momentan aber ich denke, dass da einige Vervielfacher drin sind!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

