KingsIsle-M&A sorgt für Umsatz- und Ergebnissprung und für eine deutliche Stärkung des US-Geschäfts; Die Internationalisierung der erworbenen Spiele- IPS und die Ausweitung dieser Online-Games auf weitere Endgeräte eröffnet erhebliches Umsatzpotenzial; Erhöhung der Prognosen und des Kursziels

Am 18.01.2021 hat die Media and Games Invest plc (MGI) die Vertragsunterzeichnung des vollständigen Erwerbs des US-Spieleentwicklers KingsIsle Entertainment Inc. (KingsIsle) bekannt gegeben. KingsIsle, mit Sitz in Austin, Texas (USA), ist ein führender Spieleentwickler und Publisher. Die komplett im Besitz von KingsIsle befindlichen MMO-Games Wizard101 und Pirate101 (inkl. mobile IP-Rechte) gehen in das Gaming- Portfolio der MGI über. Beide Online-Games verfügen über treue Communities und damit auch über sehr nachhaltige Umsätze und erwirtschaften bisher den überwiegenden Teil der Umsätze auf dem US-Markt.



Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 für die übernommene KingsIsle umfasst einen zu erwartenen Umsatz von 32,0 Mio. USD und ein zu erwartenes bereinigtes EBITDA von 21,0 Mio. USD mit einer erwarteten EBITDA-Marge von 68,0%.



MGI hat sich mit den KingsIsle-Eigentümern auf einen festen Kaufpreis in Höhe von 126,0 Mio. USD und eine erfolgsabhängige Kaufpreiskomponente (Earn Out) von bis zu 84,0 Mio. USD geeinigt. Zur Finanzierung der Übernahme hat Oaktree Capital, die über eine hohe Expertise im Medien- und Gaming-Bereich verfügt, eine Kapitalerhöhung über 25,0 Mio. EUR zugesagt, wodurch diese Gesellschaft künftig mit ca. 9,0% an der MGI-Gruppe beteiligt sein wird. MGI gewinnt hierdurch unserer Ansicht nach nicht nur einen neuen Aktionär, sondern auch einen strategischen Partner, der den weiteren Wachstumskurs des Konzerns auf der 'Finanzierungsseite' maßgeblich unterstützen sollte.

Laut Unternehmensangabe wird unter Berücksichtigung der Earn-Out-Komponente der EV/EBITDA-Multiplikator aus der Übernahme - abhängig vom Wachstum der KingsIsle im Jahr 2021 - in einer Bandbreite von 5,8x - 7,3x liegen. Diese Bewertung basiert auf höheren Umsätzen, die auch ein höheres EBITDA generieren, und beinhaltet ein zusätzliches EBITDA, das sich aus einer höheren Umsatzbasis ergeben kann, falls ein Earn-Out fällig wird. Vor dem Hintergrund der möglichen anfallenden bzw. zu zahlenden Multiplikatoren, stufen wir den Kaufpreis als günstig ein.



