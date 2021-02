Soziale Netzwerke können mobilisieren und das mit hoher Dynamik. Aktuell bekommen das auch die US-Börsen zu spüren.

Aktuell bekommen das auch die US-Börsen zu spüren. Aktien, die vorher nur Spezialisten ein Begriff waren, schossen in der vergangenen Woche durch die Decke. Das Papier des Einzelhändlers für Computerspiele, GameStop, stieg seit Jahresbeginn von rund 20 auf in der Spitze deutlich über 400 US-Dollar. Was war passiert? Einige wenige große Hedgefonds hatten mit hohem Einsatz auf fallende Kurse gesetzt. Eine sehr große Gruppe Privatanleger, hochvernetzt im Internet, hielt dagegen. Am Ende sahen die Hedgefonds alt aus und machten Verluste. Um ihre Liquidität sicherzustellen, mussten sie weitere Bestände verkaufen. Das kann für den US-Aktienmarkt kritisch werden. Aber ersten Schätzungen zufolge bleibt er sehr gut unterstützt.

Wir dürfen gespannt sein, welche Schlüsse die Börsenaufseher daraus ziehen. Für langfristige Investoren sind spekulative Übertreibungen dieser Art ein Ärgernis. Zockerei geht mit hohen Risiken einher und beeinträchtigt unbeteiligte Dritte. Für langfristige Investoren führt an einer fundierten Analyse weiterhin kein Weg vorbei. Kein heißer Tipp ersetzt die professionelle Anlagestrategie, um nachhaltig positive Erträge zu erzielen. Das Pandemiegeschehen, die Perspektiven für das Wirtschaftswachstum, die Gewinnaussichten der Unternehmen, die Geld- und die Fiskalpolitik. Diese Faktoren werden dem Aktienmarkt seine Richtung geben. Und hier sieht es überall gut aus.

