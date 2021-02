Der Kursanstieg geht weiter, nachdem EcoGraf positive News zum Recycling-Geschäft verkündete.

Die Nachricht von erfolgreichen Recyclingtests für das Anoden-Graphit gebrauchter Li-Ionen-Batterien bei einem großen Hersteller von Elektrofahrzeugen haben den Kurs von Ecograf Ltd (ASX: EGR; FRA: FMK) im australischen Handel am Montag um satte 18 Prozent nach oben getrieben.

Ecograf bringt es damit jetzt auf einen Börsenwert von immerhin 170 Mio. AUD – und dürfte damit vermutlich auch in die Schlagweite institutioneller Investoren geraten. Dies gilt insbesondere für Fonds mit dem Mandat, in ESG-konforme Unternehmen zu investieren. Der nächste große Katalysator für diese professionellen Investoren könnte die Finanzierungszusage der australischen Agentur Export sein, die – vorbehaltlich einer erfolgreichen Due Diligence – in Aussicht gestellt hat, rund die Hälfte einer geplanten Graphitraffinerie in West-Australien auf dem Wege eines Darlehens zu finanzieren.