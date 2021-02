ShowHeroes Group weiter auf europäischem Expansionskurs (FOTO)

Berlin (ots) - Nach den erfolgreichen Markteintritten in Frankreich, denNiederlanden und Italien im Pandemie-Jahr 2020, übernimmt die ShowHeroes Groupnun das Joint Venture Union Media, mit Sitz in London. Das Unternehmen setztdamit seinen Expansionskurs im neuen Jahr fort und tritt in den britischen Marktein. Ebenfalls noch im Februar startet das spanische Team der ShowHeroes Groupin Madrid.Union Media wurde 2020 gegründet und fungiert als strategischer Partner füreuropäische Programmatic Buying Hubs, um globalen Werbetreibendenmarktübergreifende Videokampagnen über einen einzigen Access Point zuermöglichen und gleichzeitig die Auslieferung auf qualitativ hochwertigen,regionalen und lokalen Publishern sicherzustellen. Nach einem erfolgreichenersten Jahr in dem hervorragende Ergebnissen für führende, globale Marken wie Intel , Kelloggs, Spotify, SCJohnson und Lavazza in mehr als 20 Ländern erzieltwurden, ist es nun an der Zeit für Union Media gemeinsam mit der ShowHeroesGroup den nächsten Schritt zu gehen.

Die Übernahme von Union Media ist ein bedeutender, strategischer Schritt in derInternationalisierungsstrategie der ShowHeroes Group. Die Integration von UnionMedia als Sub-Brand in das Portfolio der ShowHeroes Group markiert denoffiziellen Start der Gruppe in England, einem der wichtigsten europäischenMärkte der Branche. Die Zusammenarbeit mit den drei übrigen Gründungsmitgliedernder Union wird über Affiliate Partnerships fortgesetzt..Darüber hinaus weiter vorangetrieben wird die Internationalisierung derShowHeroes Group durch den in zwei Wochen geplanten Markteintritt in Spanien derdurch das Team in Madrid, das bereits erfolgreich die Marke Viralize vor Ortetabliert hat und durch die Übernahme Ende 2020 mittlerweile zur ShowHeroesGroup gehört. Gleichzeitig werden die Kapazitäten vor Ort erhöht, insgesamtstarten im Februar 8 neue Mitarbeiter/innen für den südeuropäischen Markt.Ilhan Zengin, CEO ShowHeroes Group: "Mehr denn je müssen wir Wege fürWerbetreibende finden, um lokale, qualitativ hochwertige Publisher zuunterstützen, die wiederum eine echte Alternative zu den großen Plattformen wieGoogle und Facebook darstellen. Durch die dazugewonnenen Standorte in UK undSpanien sind wir in der Lage, unsere Reichweite in Europa weiter auszubauen undPublisher durch die Produktion und Bereitstellung von Videoinhalten zuunterstützen, die ihrem Publikum einen echten Mehrwert bieten und damit eineffektives, sowie sicheres Umfeld zum Markenaufbau für unsere Werbekundendarstellen."Die ShowHeroes GroupDie ShowHeroes Group deckt alle Aspekte von digitalem Video ab. Sie bildet dasDach für die sechs Marken von ShowHeroes:- ShowHeroes: Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für digitaleVideowerbung, spezialisiert auf Instream-Video und semantische Technologie fürdigitale Premium-Publisher und Marken in Europa- ShowHeroes Studios: skalierende Videoproduktion für Online Content und Ads,sowie andere Bereiche wie bspw. Animationen und TV-Werbung- Viralize: eine Software-as-a-Service-Lösung für Videowerbung für kleine undmittelständische Publisher in Europa- Union Media: strategischer Zusammenschluss führender europäischerVideowerbespezialisten als Partner für große Programmatic Hubs, gegründetunter Führung von ShowHeroes 2020 in London- The Digital Distillery: exklusives Networking-Event und Content-Plattform- Garage: digitaler Innovation Hub an der Schnittstelle von Video, Content,Software-as-a-Service und WerbungDie ShowHeroes Group wurde von Ilhan Zengin, Mario Tiedemann und DennisKirschner gegründet und operiert von fünfzehn Standorten in ganz Europaaus:Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Riga, Moskau, St. Petersburg,Amsterdam, Wien, Paris, London, Mailand, Florenz, Rom und Madrid. Die Gruppebeschäftigt rund 160 Mitarbeiter. Weitere Informationen:https://showheroes-group.com