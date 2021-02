Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dresden (ots) - Deutschland wird immer älter und die Geburtenrate sinkt: Jedezweite Person ist 45 Jahre alt oder älter, jede fünfte Person ist älter als 66Jahre. Die Anzahl an jüngeren Menschen nimmt beständig ab und die Bevölkerungerreicht im Schnitt ein immer höheres Lebensalter. Noch im Jahr 1970 machten dieunter 20-jährigen knapp 30% der Bevölkerung aus. 2018 waren es nur noch 18,4%.Dieser demografische Wandel führt zu einer starken Belastung für dieAltersvorsorgesysteme und einer steigenden Altersarmut, weil nicht mehr genugGeld eingezahlt wird. Heutzutage ist jeder/jede Fünfte im Alter von über 65Jahren armutsgefährdet.Sven Thieme, Gründer und Vorsorgeexperte von Competent Investment aus Dresden,warnt seit langem davor, Altersarmut zu unterschätzen. Denn die Geburtenrate istniedrig und somit wird es zukünftig immer weniger Menschen im erwerbsfähigenAlter, sprich zwischen 20 und 66 Jahren, geben. Diese Gruppe muss aber in diegesetzliche Rentenversicherung einzahlen, um die aktuellen Rentner zufinanzieren, was aber zum Problem wird, wenn es immer weniger Arbeitnehmer gibt,welche Beiträge zahlen - bei gleichzeitig mehr Rentenempfängern. DasRentenniveau wird dementsprechend sinken und immer mehr Menschen werden inDeutschland mit der Altersarmut zu kämpfen haben. Aber nicht nur derdemografische Wandel trägt zur zunehmenden Altersarmut bei. Auch verschiedeneUnterbrechungen des Arbeitslebens, sei es wegen der Kindererziehung oder derPflege eines Angehörigen, können zu weniger Einzahlung in die Versicherungführen. Bei Arbeiten, die nur niedrig entlohnt werden, ist der Beitrag in diegesetzliche Rentenversicherung ebenfalls oft zu gering, um später genügendRentenbezüge für einen sorglosen Lebensabend zu erhalten. In Deutschland giltjeder Mensch als von Armut gefährdet, sobald ihm im Jahr weniger als 13.628 Eurozur Verfügung stehen, sich das Einkommen also unter 60% des Medianeinkommensbefindet.Besonders alleinerziehende Frauen sind stark von der Altersarmut betroffen. Siekönnen oft nicht ausreichend in ihre Rentenversicherung einzahlen, da sieweniger steuerpflichtig arbeiten und eher mit der Kindererziehung beschäftigtsind. Viele Frauen unterbrechen ihr Arbeitsleben außerdem, um Kinder zu bekommenund diese dann zu erziehen, wobei es sich um wertvolle Jahre handelt, in welchensie normalerweise Beiträge hätten zahlen können. Zurück ins Arbeitsleben kommenviele Frauen häufig auch nur in Teilzeit. Eine Studie der OECD aus dem Jahr2019, der Staatengemeinschaft der Organisation für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung, zeigt, dass "die Rente bei Frauen über 65 heute