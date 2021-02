Großbritannien Stimmung in der Industrie robuster als erwartet Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.02.2021, 11:13 | 28 | 0 | 0 01.02.2021, 11:13 | LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den britischen Industrieunternehmen hat sich im Januar nicht so stark wie befürchtet eingetrübt. Der Einkaufsmanangerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit fiel zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 54,1 Zähler, wie Markit am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung wurden noch 52,9 Punkte ermittelt. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet Im Dezember hatte der Indikator den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht. Trotz des Rückgangs liegt der Indexwert zu Jahresbeginn über der Expansionsschwelle von 50 Punkte. Er deutet damit auf ein Wachstum in dem Sektor an. "Eine Mischung aus härteren Corona-Beschränkungen und dem Brexit führte zu rekordverdächtigen Unterbrechungen der Lieferketten, geringeren Exporten und höheren Kosten", kommentierte Rob Dobson, Ökonom bei IHS Markit. "Die Auswirkungen waren am stärksten bei den Konsumgüterherstellern zu spüren, die starke Rückgänge bei Produktion und Auftragseingang meldeten."/jsl/jkr/jha/





Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer